Brytyjski "Mirror" donosi, że wyciekły wyniki plebiscytu Złotej Piłki, a oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w poniedziałek. Portal powołuje się na wpis konta "Barca Universal" - mającego ponad 70 tysięcy obserwujących na Twitterze.

Według tych doniesień zwycięzcą Złotej Piłki ma zostać Leo Messi, który zdobył 446 punktów. Drugie miejsce zająłby Virgil van Dijk - 382 punkty, a trzeci ma zostać Mohamed Salah (179 pkt). Czwarty miałby być Cristiano Ronaldo - 133 pkt.

Bez Lewandowskiego w dziesiątce?

W domniemanej dziesiątce nie ma za to Roberta Lewandowskiego i jeśli lista się potwierdzi, to będziemy mogli mówić o dużej sensacji, bo w tym roku Polak ma już 51 bramek (najwięcej w Europie). Do tej pory najlepszym miejscem Polaka w plebiscycie było czwarte (2015 rok). Największym echem odbił się jednak plebiscyt, w którym Lewandowski zajął szesnaste miejsce (2016 rok). Lewandowski skomentował to wówczas słynnym "le cabaret".

Warto dodać, że Lewandowski jest nominowany do nagrody po raz czwarty, ale nigdy wcześniej nie był na gali. W poniedziałek przyjedzie zaś na nią pierwszy raz.

O tym, że Messi wygra Hiszpanie pisali już kilka dni temu

Doniesienia profilu piszącego newsy o FC Barcelonie mogą zatem pokrywać się z informacjami Francesca Aguilara, dziennikarza "Mundo Deportivo", który kilka dni temu zdradził, że Leo Messi po raz szósty w swojej karierze odbierze nagrodę magazynu "France Football". Wysłannicy "France Football", Pascal Ferre i Thierry Marchand, mieli przekazać Messiemu informację o wygranej i przeprowadzić z nim wywiad oraz sesję zdjęciową z Argentyńczykiem, które zostaną opublikowane w magazynie tuż po wręczeniu nagrody na oficjalnej gali.

Rok temu wyniki wyciekły i się potwierdziły w stu procentach

Oczywiście są to tylko plotki, ale rok temu podobne plotki potwierdziły się w stu procentach. W internecie można było znaleźć zdjęcie z wydania "France Football", które miało być dostępne tuż po głosowaniu. Według tamtych doniesień Złota Piłka miała trafić w ręce Luki Modricia, a Cristiano Ronaldo miał zająć drugie miejsce. Oficjalne wyniki okazały się identyczne, bo Modrić został zwycięzcą Złotej Piłki i wyprzedził Portugalczyka aż o 277 pkt.