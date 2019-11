Reprezentacja Polski podczas losowania, które odbyło się w Bukareszcie, poznała swoich rywali w fazie grupowej przyszłorocznych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ramach grupy E zmierzą się w Bilbao oraz w Dublinie z Hiszpanią, Szwecją i zwycięzcą barażu B (Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja lub Irlandia).

Reprezentacja Polski swoje mecze zagra 15 czerwca w Dublinie ze zwycięzcą barażu B, 20 czerwca w Bilbao z Hiszpanią i 24 czerwca w Dublinie ze Szwecją. W półfinałach barażu B Bośnia i Hercegowina zagra u siebie z Irlandią Północną, a Słowacja podejmie Irlandię. Gospodarzem meczu finałowego będzie zwycięzca meczu Bośnia i Hercegowina - Irlandia Północna. Półfinały zostaną rozegrane 26 marca, a mecze finałowe 31 marca 2020 roku.

Z kim Polacy mogą się zmierzyć w fazie pucharowej?

Załóżmy, że Polska wygra grupę E. Jeśli drużyna Jerzego Brzęczka sprawi taką sensację, to 30 czerwca w Glasgow zmierzy się w 1/8 finału z trzecim zespołem, który awansuje z grupy A, czyli z którąś z drużyn: Holandia, Ukraina, Austria lub ze zwycięzca baraży D (Gruzja, Białoruś, Macedonia Płn., Kosowo). Jeśli jednak żaden zespół z trzeciego miejsca grupy A nie awansuje (do fazy pucharowej trafią tylko cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc), to zagramy z trzecią drużyną grupy B. Potencjalnymi rywalami biało-czerwonych będą Duńczycy, Finowie, Belgowie lub Rosjanie.

Jeśli jednak trzecie zespoły z grup A i B nie wywalczy awansu, to rywalami Polaków będzie trzeci zespół z grupy C, czyli Holendrzy, Ukraińcy, Austriacy lub Gruzini, Białorusini, Macedończycy lub Kosowianie. Ostatnie cztery wymienione zespoły walczą o udział w Euro w barażach.

Jeśli jednak z grup, A, B i C wyjdą tylko dwa zespoły, to Polacy zmierzą się z trzecim zespołem z grupy D, gdzie rywalizować będą Anglicy, Chorwaci, Czesi lub jedna z tych drużyn, które walczą w barażach, a więc Szkoci, Izraelczycy, Norwegowie i Serbowie.

Jeśli Polska awansuje z grupy E z drugiego miejsca, to 29 czerwca w Kopenhadze zagramy z drugim zespołem z grupy D, gdzie rywalizować będą Anglicy, Chorwaci, Czesi lub jedna z tych drużyn, które walczą w barażach, a więc Szkoci, Izraelczycy, Norwegowie i Serbowie.

Jeśli Polska awansuje do fazy pucharowej jako trzeci zespół grupy E, to albo 28 czerwca w Bilbao zmierzy się z liderem grupy B (Dania, Finlandia, Belgia i Rosja), albo tego samego dnia w Budapeszcie zagramy z liderem grupy C, gdzie rywalizują: Holendrzy, Ukraińcy, Austriacy lub Gruzini, Białorusini.