W cieniu środowych spotkań Ligi Mistrzów grała także angielska Championship. W 18. kolejce Hull City Kamila Grosickiego rozbiło Preston 4:0, a Polak zdobył jedną z bramek i miał duży udział przy bramce na 1:0, bo świetnie dośrodkował do Jarroda Bowena, bohatera spotkania, który również wyróżniony za ten mecz.

Przy bramce Polaka prawą stroną pola karnego świetnie przedarł się właśnie Bowen, który doskonale wypatrzył Grosickiego znajdującego się w polu bramkowym i zagrał do niego dokładną piłkę. Polak nie miał żadnych problemów z pokonaniem bramkarza. Skrzydłowy reprezentacji Polski trafił na 3:0. Była to już jego szósta bramka w tym sezonie, ale pierwsza od dwóch miesięcy.

Grosicki znalazł się w najlepszej jedenastce 18. kolejki. Oprócz niego i Bowena wyróżniony został także George Long, bramkarz Hull City.

Grosicki może zimą zmienić klub!

- Kamil Grosicki może już zimą odejść do Nottingham Forest - informuje "Nottingham Post". Polak był już w przeszłości przymierzany do tego klubu. W maju Nottingham miało zaoferować za Grosickiego 2,5 mln funtów, ale Hull City oczekiwało co najmniej czterech mln funtów. Skrzydłowy w przeszłości występował m.in. w Rennes, Sivassporze, Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa.