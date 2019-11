Pomnik napastnika Zlatana Ibrahimovicia przed szwedzkim stadionem Malmo został podpalony - tak fani klubu zareagowali ruch Szweda, który stał się współwłaścicielem rywali - klubu Hammarby. Kibice byłego klubu Zlatana na pomniku powiesili... deskę sedesową, na głowę piłkarza założyli niebieską folię. Wieczorem pod pomnikiem zjawiła się duża grupa kibiców, która go podpaliła, a relacje z tego momentu obiegły social media.

Zlatan rozwścieczył fanów byłego klubu

We wtorek Zlatan Ibrahimović zamieścił w mediach społecznościowych film z koszulką Hammarby IF, na której znalazło się jego nazwisko. Były napastnik Interu Mediolan i Los Angeles Galaxy nie dołączy jednak do szwedzkiej drużyny. 38-latek został bowiem... jednym z głównych udziałowców klubu ze Sztokholmu.

Okazuje się, że z tego powodu wściekli są kibice klubu Malmoe, z którym Zlatan grał na początku swojej kariery. - Zlatan zrobił dla wiele dla tego klubu. Sprzedano go za dużo pieniędzy. Od tego czasu nie zrobił już dla nas nic więcej - mówi Kaveh Hosseinpour wiceprezes MFF (oficjalne stowarzyszenie kibiców) dla telewizji SVT Sport.

- Współczuję Zlatanowi. Spalił za sobą wszystkie mosty. Dla kibiców i młodych ludzi nie będzie wzorem do naśladowania. (...) Niektórzy są rozczarowani, inni źli, a jeszcze inni uważają, że to idiotyczne - dodał.

Zlatan zainwestował z inny klub

Zlatan wykupił 25 procent akcji wspomnianego Hammarby. Finalizacja transakcji nie napotkała większych trudności, ponieważ Ibrahimović odkupił 25 proc. (inne źródła podają 23,5 proc.) udziałów od firmy AEG, która jest właścicielem LA Galaxy, czyli drużyny, dla której "Ibra" rozegrał dwa fenomenalne sezony.

- Przystałem na propozycję klubu i AEG, aby uczynić Hammarby jak najbardziej globalną marką. Chcemy by mówiono o nas nie tylko w Szwecji, ale i na świecie. W przyszłości każdy powinien kojarzyć nazwę klubu, jak i jego herb - przyznał Ibrahimović w rozmowie z "Aftonbladet". Szwed uważał również, że kibice Malmoe nie będą mu mieć tego za złe. Może się jednak okazać, że się przeliczył.