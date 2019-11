W plebiscycie brano pod uwagę piłkarzy z całej Europy, którzy nie ukończyli 21. roku życia. Niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznego plebiscytu został Portugalczyk João Félix z Atletico Madryt, który zdobył aż 332 głosy. Na drugim miejscu znalazł się Jadon Sancho (175 głosów), a trzeci był Kai Havertz. Joao Felix to wschodząca gwiazda futbolu. Portugalczyk latem trafił z Benfiki do Atletico za 126 milionów euro. W tym sezonie zagrał 13 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył jedną asystę.

Warto dodać, że elektorem ze strony polskiej był Rafał Stec z "Gazety Wyborczej"

Warto przypomnieć, że początkowo dosyć niespodziewanie na liście znalazło się miejsce dla dwóch Polaków. Byli to Sebastian Walukiewicz (wówczas Pogoń Szczecin) i Kamil Grabara bramkarz Liverpoolu, który wiosnę spędził na wypożyczeniu do Aarhus, gdzie pokazał się z bardzo dobrej strony. Co miesiąc z listy stu nazwisk znikało jednak po dwudziestu zawodników.

Nagroda Golden Boy jest przyznawana jest od 2003 roku. W przeszłości zdobywali ją m.in. Leo Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba, Sergio Aufero, czy Kylian Mbappe.

Golden Boy 2019 - wyniki głosowania: