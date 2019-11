Tajemnica wyjaśniona. Zlatan Ibrahimović chce wprowadzić szwedzki klub na salony

We wtorek Zlatan Ibrahimović zamieścił w mediach społecznościowych film z koszulką Hammarby IF, na której znalazło się jego nazwisko. Były napastnik Interu Mediolan i Los Angeles Galaxy nie dołączy jednak do szwedzkiej drużyny. 38-latek został bowiem... jednym z głównych udziałowców klubu ze Sztokholmu.

Fot. Jae C. Hong / AP