Robert Lewandowski strzelił w tym sezonie 16 goli w Bundeslidze. Jest w życiowej formie, a jego zagrania zachwycają kibiców nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Anglicy twierdzą jednak, że jest ktoś lepszy od Polaka i gra na czwartym poziomie rozgrywkowym w Anglii.

To Eoin Doyle, 31-letni napastnik Swindon, który strzelił w tym sezonie 17 goli w 16 meczach League Two. - To czyni go najskuteczniejszym piłkarzem ze wszystkich lig w Hiszpanii, Anglii, Niemczech, Włoszech i Francji. Jest lepszy od Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium czy Ciro Immobile z Lazio - zachwyca się "Daily Mail".

Irlandczyk jest objawieniem tego sezonu League Two, a jego wypożyczenie z Bradford do Swindon ma pomóc drużynie z hrabstwa Wiltshire w awansie do League One. Po 19 meczach Swindon jest liderem, ma 36 punktów i pewnie zmierza w kierunku awansu.

