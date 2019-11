Komisja do spraw przestrzegania Światowego Kodeksu Antydopingowego (CRC) złożyła wniosek, by rosyjscy sportowcy byli zmuszeni do rywalizacji jako neutralni zawodnicy przez najbliższe cztery lata. Eksperci zasiadający w grupie roboczej CRC chcą, by sportowcy nie mogli korzystać z rosyjskiej flagi podczas zawodów. Komitet Wykonawczy WADA ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie 9 grudnia.

Co z igrzyskami i Euro 2020?

Sprawa dotyczy problemów dopingowych rosyjskich sportowców, które trwają od lat. Ostatnio przeprowadzane było dochodzenie w sprawie danych laboratoryjnych, jakie Rosjanie przekazali w styczniu pracownikom WADA. Miał to być element porozumienia, by znieść zawieszenie Rosyjskiej Agencji Antydopingowej. WADA twierdzi jednak, że otrzymała niekompletne dane, a wiele pozytywnych testów rosyjskich sportowców zostało usuniętych.

Gdyby zgłoszony wniosek został rozpatrzony pozytywnie, obejmowałby m.in. przyszłoroczne letnie igrzyska olimpijskie w Tokio, piłkarskie Euro 2020 i zimowe igrzyska 2022 w Pekinie. Do tego Rosja jest współorganizatorem Euro 2020 w piłce nożnej i jedynym organizatorem siatkarskich mistrzostw świata 2022.