Po raz pierwszy finał Copa Libertadores został rozegrany jako jedno spotkanie - wcześniej rozgrywano mecz i rewanż. Początkowo mecz miał odbyć się w Santiago, ale przełożono je do Limy (Peru) ze względu na zamieszki w stolicy Chile.

River Plate objęło prowadzenie w 14. minucie po trafieniu Rafaela Borre. Argentyńczycy już mogli szykować się do świętowania zwycięstwa, ale w 89. minucie stan spotkania wyrównał Gabriel Barbosa (ma za sobą nieudaną przygodę w Europie, grał w Benfice oraz Interze Mediolan) - skierował piłkę do pustej bramki po podaniu Giorgiana De Arrascety. Gdy wydawało się, że dojdzie do dogrywki, "Gabigol" trafił po raz drugi - w 92. minucie pokonał bramkarza River Plate strzałem lewą nogą, a piłkarze i kibice Flamengo oszaleli z radości.

Trzy minuty później Gabriel Barbosa i Exequiel Palacios z River dostali czerwone kartki, ale wynik się już nie zmienił i Flamengo mogło świętować zwycięstwo! W podobny sposób w 1999 roku triumfował Manchester United w finale Ligi Mistrzów, pokonując Bayern Monachium 2:1 po golach w 91. i 93. minucie.

Kapitalna interwencja Wojciecha Szczęsnego uratowała Juventus przed stratą gola:

Dla Flamengo to drugi triumf w Copa Libertadores (pierwszy miał miejsce w 1981 roku). River Plate czterokrotnie wygrywało te rozgrywki, trzykrotnie przegrywając w finale. Flamengo zyskało prawo do gry w Klubowych Mistrzostwach Świata, które zostaną rozegrane w dniach 11-21 grudnia w Katarze. Brazylijczycy mają zagwarantowane miejsce w półfinale, tak jak samo jak i Liverpool (zwycięzca Ligi Mistrzów). W pierwszej rundzie zagrają Al-Sadd (mistrzowie Kataru) oraz Hienghene Sport z Nowej Kaledonii (zwycięzca Ligi Mistrzów Oceanii). W drugiej rundzie do gry wejdą Esperance Tunis z Tunezji (zwycięzca afrykańskiej LM), Monterrey z Meksyku (zwycięzca LM CONCACAF) oraz zwycięzca azjatyckiej LM, którego poznamy 24 listopada. W pierwszym spotkaniu Al-Hilal (Arabia Saudyjska) pokonało 1:0 Urawę Red Diamonds (Japonia).

Trenerem Flamengo jest znany portugalski szkoleniowiec Jorge Jesus, który prowadził m.in. Bragę, Benfikę oraz Sporting. To dopiero drugi europejski szkoleniowiec, który wygrał Copa Libertadores - pierwszym był Mirko Jozić. Chorwat sięgnął po to trofeum z chilijskim Colo Colo w 1991 roku.