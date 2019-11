Zaczął specjalnością zakładu: strzałem sprzed pola karnego. Do bramki było ponad 20 metrów, Krychowiak uderzył w środek bramki, ale piłka nabrała dziwnej rotacji i bramkarz nie dał rady jej odbić. Asystę zapisano Maciejowi Rybusowi, choć jego wkład w tę bramkę był czysto statystyczny.

Krychowiak z dwoma golami. A mogło być jeszcze lepiej

Cztery minuty później Krychowiak mógł strzelić drugiego. Był bardzo blisko, ale w ostatniej chwili wyprzedził go obrońca FC Tambow – Ade, który wpakował piłkę do swojej bramki. I gdy wydawało się, że Lokomotiw pewnie zmierza po zwycięstwo, to gospodarze odpowiedzieli dwoma golami: pierwszym sześć minut przed przerwą i drugim tuż po niej. Było 2:2.

Wtedy znów przypomniał o sobie Grzegorz Krychowiak. Podobnie jak w meczu z Izraelem czekał na dośrodkowywaną piłkę przy dalszym słupku. Idealnie nabiegł na piłkę, uderzył bez przyjęcia i bardzo mocno. Dzięki temu Lokomotiw wygrał 3:2. Krychowiak jest najlepszym strzelcem swojego zespołu i jednym z najlepszych w całej lidze. Ma osiem goli. Lepsi są tylko Sobolew i Szomurodow z dziesięcioma bramkami oraz Dziuba z dziewięcioma. Lokomotiw wciąż jest na drugim miejscu w tabeli. Do Zenita traci tylko dwa punkty, ale ma jeden mecz rozegrany więcej.