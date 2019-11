Poznaliśmy już 20 zespołów, które zagrają w fazie grupowej Euro 2020, a także drużyny, które zostały "przypisane" do grup jeszcze przed losowaniem. Pozostały jeszcze cztery miejsca, które zostaną uzupełnione przez reprezentacje walczące w barażach, które odbędą się w dniach 26-31 marca 2020 roku.

Przed losowaniem par barażowych zespoły podzielono na cztery ścieżki:

Ścieżka A: Islandia, Bułgaria/Izrael/Węgry/Rumunia*

Ścieżka B: Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Irlandia, Irlandia Północna

Ścieżka C: Szkocja, Norwegia, Serbia, Bułgaria/Izrael/Węgry/Rumunia*

Ścieżka D: Gruzja, Macedonia Północna, Kosowo, Białoruś

* - trzy zespoły zostaną wylosowane i przypisane do ścieżki A, a jedna do ścieżki C

W piątek 22 listopada przedstawiciele UEFA i zaproszeni goście rozlosowali pary barażowe. 16 zespołów zmierzy się ze sobą o cztery ostatnie miejsca na mistrzostwach Europy. Najpierw reprezentacje podzielone zostały na pary półfinałowe każdej ścieżki. Wygrani zmierzą się w ich finałach, których zwycięzcy zagrają na ME.

Pary półfinałowe:

Ścieżka A:

Islandia - Rumunia

Bułgaria - Węgry

Ścieżka B:

Bośnia i Hercegowina - Irlandia Północna

Słowacja - Irlandia

Ścieżka C:

Szkocja - Izrael

Norwegia - Serbia

Ścieżka D:

Gruzja - Białoruś

Macedonia Płn. - Kosowo

Pary barażowe Euro 2020