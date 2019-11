28-letni dziś Romell Quioto trafił do Wisły Kraków w 2012 roku - został wypożyczony z honduraskiej Vidy. Zaliczył bardzo obiecujący debiut. W starciu z Lubońskim KS w Pucharze Polski przebywał na boisku przez 33 minuty, notując w tym czasie trzy asysty (jego ekipa wygrała 5:0). Potem jednak zaczęły się problemy, a w trzecim spotkaniu ligowym (z Polonią Warszawa) nadepnął na Łukasza Piątka i został zawieszony na pięć spotkań. Łącznie w ekstraklasie rozegrał zaledwie dziewięć spotkań (tylko w jednym grał dłużej niż 45 minut) i szybko wrócił do ojczyzny.

W 2017 roku trafił do występującego w MLS Houston Dynamo, gdzie w 85 meczach zdobył 17 bramek i zaliczył 14 asyst. Teraz został nowym nabytkiem Montrealu Impact, którego trenerem jest legendarny Thierry Henry. Dla Francuza to drugie podejście do pracy w roli trenera po tym, jak nie udało mu się w AS Monaco. Quioto jak do tej pory rozegrał 47 spotkań w reprezentacji Hondurasu, w której zdobył osiem bramek.

