Ponad 40 ekspertów ESPN wybrało 250 najlepszych piłkarzy świata. Co ciekawe, zawodników nie wybierali oni z konkretnej listy. Zamiast tego mieli za zadanie stworzyć swoje wymarzone jedenastki, złożone z najlepszych - według nich - zawodników, ustawionych w formacji 4-3-3. Specjalna komisja zliczyła głosy i wyselekcjonowała 10 najczęściej wybieranych graczy w każdej kategorii.

REKLAMA

Robert Lewandowski trzecim napastnikiem świata?

23 bramki w 18 meczach w klubie, a do tego doskonała dyspozycja w reprezentacji Polski nie wystarczyły do tego, by w oczach ekspertów ESPN zostać najlepszym środkowym napastnikiem świata. Robert Lewandowski co prawda zaliczył awans o dwie pozycje w stosunku do ubiegłorocznego rankingu, ale i tak znalazł się za plecami Harry'ego Kane'a z Tottenhamu (10 goli w tym sezonie) i Sergio Aguero z Manchesteru City (13 bramek w obecnych rozgrywkach). - Po osiągnięciu przynajmniej 40 bramek w czterech kolejnych sezonach w barwach Bayernu, Lewandowskiemu zostałoby wybaczone male "zwolnienie". Zamiast tego on wszedł na wyższy poziom, strzelając bramki w każdym meczu klubowym, w jakim wystąpił do tej pory i zmieniając książki z rekordami przy okazji. Jest wysoki, silny, szybki i zwinny. W dodatku dysponuje wachlarzem wykończeń. Jest przykładem bezwzględnej skuteczności pod bramką rywala - pisze portal ESPN w opisie polskiego zawodnika.

Świetne akcje Lewandowskiego w meczu z Borussią. Kolejny gol Polaka [WIDEO]

Ranking najlepszych napastników świata według ekspertów ESPN:

Sergio Aguero (Manchester City) Harry Kane (Tottenham) Robert Lewandowski (Bayern Monachium) Karim Benzema (Real Madryt) Luis Suarez (FC Barcelona) Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) Duvan Zapata (Atalanta) Alexandre Lacazette (Arsenal) Zlatan Ibrahimović (obecnie bez klubu, ostatnio Los Angeles Galaxy) Fabio Quagliarella (Sampdoria)

Najlepsi w pozostałych kategoriach: