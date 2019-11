We wtorek reprezentacja Walii pokonała Węgrów 2:0 i przypieczętowała awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Podopieczni Ryana Giggsa uplasowali się na 2. miejscu w grupie E, za Chorwacją i przed Słowacją. Świętując sukces przed własną publicznością walijscy piłkarze zaprezentowali kontrowersyjny transparent.

REKLAMA

Zidane planował rewolucję w Realu, ale niewiele z tego wyszło. Co teraz zrobi?

"Walia, golf, Madryt. Właśnie w takiej kolejności" - taki napis znalazł się na fladze Walii, którą dzierżyli triumfujący zawodnicy, w tym Gareth Bale. Jest to oczywiście przytyk skierowany w stronę Realu Madryt, czyli klubu, w którym od 2013 roku występuje najlepszy zawodnik "Smoków". Skrzydłowy nie jest zadowolony ze swojej pozycji w drużynie "Królewskich" i kilka miesięcy temu był bliski odejścia z Santiago Bernabeu.

„Bale myśli przede wszystkim o reprezentacji Walii. Na drugim miejscu jest golf, a dopiero później Real Madryt” - stwierdził kilka tygodni temu Predrag Mijatović, były zawodnik i dyrektor sportowy "Królewskich". Po tych słowach kibice Walii wywiesili na trybunach stadionu w Baku (Walia mierzyła się w el. ME z Azerbejdżanem) flagę, na której znalazły się słowa Mijatović. Jak się okazało, podczas spotkania z Węgrami, wspomniana flaga powędrowała do rąk piłkarzy.

Nie jest tajemnicą, że tej dyscyplinie sportu Bale oddaje się z wielką pasją. Za co zresztą spotkały go już w przeszłości kłopoty. 30-latek nie wystąpił na rozgrywanym w lipcu, towarzyskim turnieju Audi Cup. Władze Realu twierdziły, że powodem absencji były problemy zdrowotne. Później jednak, dziennikarze przyłapali zawodnika na grze w golfa, co wywołało sporą burzę w hiszpańskich mediach.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE