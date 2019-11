W poniedziałkowym spotkaniu towarzyskim Argentyna zremisowała w Tel Awiwie z Urugwajem 2:2. Jednym z bohaterów spotkania okazał się Leo Messi, który zdobył bramkę w doliczonym czasie gry, a wcześniej popisał się niebywałym dryblingiem, w którym minął pięciu rywali.

Argentyński dziennik "Ole" poinformował za to o sprzeczce pomiędzy Messim a Edinsonem Cavanim, autorem jednej z bramek dla Urugwaju. Gwiazdor PSG miał pod koniec pierwszej połowy zaproponować Messiemu "wyjście na solo". Z kolei piłkarz Barcelony miał odpowiedzieć "kiedy tylko chcesz":

W trakcie sprzeczki podbiegł do nich kapitan Urugwaju Diego Godin, który próbował załagodzić sytuację. Konflikt miał się przenieść do tunelu prowadzącego do szatni. Tam miało dojść do przepychanki, ale obu zawodników rozdzielił Luis Suarez, wspólny kolega. Po meczu Cavani udzielił wywiadu, w którym skomentował starcie z Messim: - To było klasyczne silne wejście, tak jak w futbolu południowoamerykańskim. My gramy w ten sposób - piłkarza PSG cytuje ESPN.

