Michel Platini był prezydentem UEFA od 2007 roku. Na stanowisku przetrwał osiem lat. 21 grudnia 2015 r. został zawieszony przez FIFA na osiem lat za przyjęcie znaczących środków finansowych (dwa miliony franków szwajcarskich) od Seppa Blattera. Platini ostatecznie został oczyszczony z zarzutów przez szwajcarski sąd.

Komisja FIFA nie przyjęła tych tłumaczeń. Zawiesiła Platiniego na wspomnianych osiem lat, później jednak skracają karę do lat czterech. W październiku 2019 roku zakończyło się jego wykluczenie z działalności piłkarskich strukturach. Kilkanaście dni później francuskie media podały informację o tym, że francuski działacz będzie domagał się od europejskiej federacji wypłacenia zaległych, wielomilionowych należności zapisanych w jego kontrakcie.

Michel Platini skrytykował VAR. "To śmieciowa technologia"

Platini najwyraźniej nie chce, by o nim zapomniano. Na celowniku 64-latka znalazł się teraz system VAR ("video assistant referee"). Wideoweryfikację spornych sytuacji zaczęto stosować w spotkaniach o stawkę w 2017 r., a więc dwa lata po zawieszeniu Platiniego.

- VAR to śmieciowa technologia i długo by opowiadać, dlaczego tak naprawdę to rozwiązanie w żadnym stopniu nie rozwiązuje problemów. Jestem przeciwko wideoweryfikacji, jednak zdaję sobie sprawę, że nie zdołamy już od niej odejść - przyznał Platini w telewizyjnym programie "Che tempo che fa".

Pierwszym turniejem, podczas którego sędziowie mogli korzystać z VAR-u we wszystkich meczach, były mistrzostwa świata w Rosji (2018 r.). Co ciekawe, przeciwnikiem wprowadzenia tej technologii był też wspomniany już szef FIFA - Sepp Blatter. Zupełnie inne podejście zaprezentował jego następca - Gianni Infantino.

Platini nie ukrywa też, że chciałby powrócić do świata piłki. - W wieku 64 lat mogę sobie pozwolić na jeszcze jedną przygodę, jednak podczas podejmowania decyzji nie mogę pozwolić sobie na najmniejszy błąd. Zamierzam to poważnie przemyśleć. Dzięki uniewinnieniu przez szwajcarski sąd mam teraz okazję do przedstawienia opinii publicznej własnej wersji wydarzeń - dodał Francuz.

