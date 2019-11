Mamy awans i co dalej? Zbigniew Boniek gościem Sekcji Piłkarskiej! [ZAPOWIEDŹ]

Mamy awans i co dalej? Gdzie jest Polska kadra przed Euro 2020? Czy po eliminacjach, które przeszliśmy gładko, ale nie mieliśmy w nich zbyt silnych rywali, są powody do optymizmu, a może coś powinno nas niepokoić? Jak tak, to co? W najnowszym odcinku Sekcji Piłkarskiej na te pytania odpowie prezes PZPN Zbigniew Boniek. Drugim gościem Pawła Wilkowicza i Michała Gąsiorowskiego będzie Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz Canal+. Początek programu już w środę o 20! Transmisja na Sport.pl, Gazeta.pl, YouTube oraz Facebooku.

