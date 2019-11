11 meczów we wszystkich rozgrywkach i tylko jeden gol. Z pewnością nie takich statystyk szefowie Realu Madryt spodziewali się po Edenie Hazardzie, za którego latem zapłacili 100 mln euro. Skrzydłowy zawodzi i często jest krytykowany. Być może wynika to z jego nietypowych "upodobań" treningowych.

- Hazard to najbardziej leniwy zawodnik, z którym kiedykolwiek grałem - w rozmowie z portalem goal.com zdradził John Obi Mikel, który wraz z reprezentantem Belgii w przeszłości reprezentował barwy Chelsea. - On nienawidził trenować, jego ulubionym momentem było zakończenie zajęć. Gdy wykonywaliśmy ćwiczenia, on stał i się przyglądał - dodał Nigeryjczyk, który obecnie występuje w Trabzonsporze.

32-latek podkreślił jednak, że brak zaangażowania w treningi nie miał wpływu na postawę Hazarda w meczach Chelsea, w przeciwieństwie do tego, co widzimy w Realu Madryt. - Ostatecznie to nie miało na nic wpływu, bo potem był najlepszym zawodnikiem meczu. To niewiarygodny talent, być może nie tak wielki jak Leo Messi, ale podobnie jak on, potrafi zrobić z piłką wszystko.