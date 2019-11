Była 66. minuta finału piłkarskich mistrzostw świata do lat 17. Brazylijczycy przeważali, co i rusz nacierając na bramkę Meksykanów, co pokazują m.in. statystyki celnych strzałów (10:2). W pewnym momencie Meksykanie przeprowadzili jednak akcję, po której Eugenio Pizzuto dograł do Bryana Gonzaleza, a ten pokonał bramkarza rywali i dał prowadzenie drużynie Marco Ruiza, która w półfinale wyeliminowała Holandię.

REKLAMA

Brazylijczycy na walkę do ostatnich minut spotkania byli jednak przygotowani. W półfinałowym starciu z Francuzami zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w 89. minucie. I teraz taki scenariusz niemal powtórzyli. Do wyrównania doprowadzili bowiem w 83. minucie za sprawą rzutu karnego wykorzystanego przez Kaio Jorge, natomiast wygraną zapewnili sobie w 93. minucie, gdy wydawało się, że obejrzymy dogrywkę. Yan dograł wówczas do Lazaro, który pokonał Eduardo Garcię.

Brazylijska kadra do lat 17 mistrzem świata została czwarty raz w historii. Ostatni raz udało się jej to w 2003 roku.