magickiller godzinę temu

Powoli się to jakaś paranoja robi. Jak kibice wyzywają piłkarza, jego rodzinę, nabijają się itd. itp. nie dzieje się kompletnie NIC. Jak jest obrażany ze względu na kolor skóry (najczęściej czarny) to od razu gigantyczna afera, przerywanie meczów, histeria. Nie popieram żadnego lżenia, natomiast czynienie z przytyków do koloru skóry jakiejś "uber obrazy" przez media, tyko nakręca słabych i wrażliwych piłkarzy do takiej histerycznej reakcji, prośby do sędziów o przerwanie meczu, wykopywanie piłki w trybuny, schodzenie z boiska... Dlaczego udawanie małpy jest większą obrazą niż gdy np. cała trybuna leci na piłkarza z nazwiska w rymowankach typu: "Kowalski! Co? Ty kur..wo!"... Śmiem nawet twierdzić że to drugie jest bardziej personalne i obraźliwe.