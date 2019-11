Turcja podchodziła do meczu z Islandią wiedząc, że remis zapewni jej awans i cel zrealizowała, choć nie udało jej się wygrać mimo przewagi od pierwszej do ostatniej minuty. W 31. minucie dobrą okazję zmarnował Burak Yilmaz, a tuż po przerwie piłka po jego dośrodkowaniu otarła się o poprzeczkę gości. Islandczycy potrzebowali zwycięstwa, by przedłużyć swoje szanse na bezpośredni awans, ale pierwszą groźną okazję stworzyli dopiero w 82. minucie, gdy Merih Demiral wybił piłkę z linii bramkowej po uderzeniu Hordura Magnussona - gdyby nie ta interwencja, to walka w tej grupie trwałaby do ostatniej kolejki.

Turcja straci pierwsze miejsce w grupie na rzecz Francji?

Turcja co prawda zapewniła sobie awans, ale i tak ma czego żałować. Gdyby wygrała z Islandią, to zwycięstwo w starciu z Andorą gwarantowałoby jej pierwsze miejsce w grupie (dające miejsce w drugim koszyku i dające szanse na miejsce w pierwszym). Tak się jednak nie stało, dzięki czemu to Francuzi w przypadku pokonania Mołdawii i Albanii wyprzedzą Turków w tabeli. Mistrzowie świata również mają już zapewniony awans - to dlatego, że mają trzy punkty przewagi nad trzecią Islandią i lepszy bilans bezpośrednich spotkań.

Wcześniej awans na Euro 2020 zapewniły sobie reprezentacje Polski, Ukrainy, Hiszpanii, Belgii, Rosji i Włoch. Losowanie fazy grupowej odbędzie się 30 listopada w Bukareszcie.