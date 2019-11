Marek Szkolnikowski, będący gościem Weszło FM, przyznał, że jego zdaniem jednym z najlepszych komentatorów piłkarskich jest Mateusz Borek. - Najlepsi komentatorzy piłkarscy spoza TVP to Mateusz Borek i Tomasz Ćwiąkała, bacznie przyglądam się jego talentowi. Widziałbym dla nich miejsce w TVP - powiedział dyrektor TVP Sport.

Do jego słów odniósł się Mateusz Borek. - Było mi bardzo miło, bo żyjemy w czasach wielkiej konkurencji mediów, telewizji, naprawdę rzadko zdarzają się miłe i sympatyczne słowa od szefa konkurencji - przyznał w rozmowie z portalem weszlo.com.

Mateusz Borek: Nie mogę nigdy zamykać się na żaden kierunek

- To nie jest na pewno gorący temat na dzisiaj, bo nie rozmawiamy z panem Markiem na temat mojej pracy w Telewizji Polskiej, ale ja nie mogę się nigdy zamykać na żaden kierunek. Nie mogę wykluczyć, że do końca mojej pracy zawodowej będę za mikrofonem Polsatu, ale nie mogę też wykluczyć, że w pewnym momencie spróbuję w innej telewizji, z innymi ludźmi - dodał Borek.

Borek odniósł się także do swojej przyszłości. - Pamiętajmy też, że to nie jest wyłącznie mój wybór – być może komuś się znudzę, być może dla kogoś będę niewygodny, być może ktoś mnie zwolni, a wtedy jak każdy człowiek ruszę w poszukiwaniu pracy. Roześlę CV do wielu miejsc - zakończył Mateusz Borek.