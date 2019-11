Thierry Henry dotychczas trenował jedynie AS Monaco. Nie przetrwał jednak długo na ławce trenerskiej klubu, którego zawodnikiem jest Kamil Glik. Francuz został jednak zwolniony już po trzech miesiącach z powodu fatalnych wyników jego drużyny.

- To zaszczyt trenować Montreal Impact i wrócić do MLS. To liga, którą dobrze znam, w której spędziłem wiele miłych chwil - powiedział Francuz po ogłoszeniu decyzji o jego zatrudnieniu. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu zatrudnienia Henry'ego. Jest młody, dynamiczny, doskonale zna MLS. Reprezentuje właśnie te cechy, których poszukiwaliśmy - podkreślił z kolei Oliver Renard, dyrektor sportowy Montreal Impact. Francuz pracę rozpocznie jednak dopiero w styczniu, gdy kanadyjskie zespół rozpocznie przygotowania do nowego sezonu MLS.

W swojej piłkarskiej karierze Henry zdobył mistrzostwo Francji z AS Monaco, dwukrotnie mistrzostwo Anglii z Arsenalem, dwa tytuły mistrza Hiszpanii i Ligę Mistrzów z FC Barceloną. Wraz z reprezentacją Francji sięgnął po mistrzostwo świata w 1998 roku.