W miniony weekend Liverpool pokonał na Anfield Manchester City 3:1. Pod koniec spotkania doszło do słownej utarczki między skrzydłowym aktualnych mistrzów Anglii Raheemem Sterlingiem a obrońcą "The Reds" Joe Gomezem. Jak się okazuje, złe emocje z ligowego szlagieru przeniosły się również na zgrupowanie reprezentacji Anglii, która rozegra wkrótce 2 mecze eliminacji Euro 2020 z Czarnogórą i Kosowem.

Konflikt w reprezentacji Anglii. Ojciec Joe Gomeza wziął w obronę Raheema Sterlinga

Na samym początku obozu przygotowawczego Sterling i Gomez starli się ponownie, a gwiazda Manchesteru City miała być stroną prowokującą. Angielskie media donoszą, że między piłkarzami wywiązała się regularna bójka (Sterling miał nawet złapać Gomeza za gardło), którą musieli przerwać ich koledzy z zespołu. Selekcjoner Gareth Southgate zdecydował, że w wyniku zajścia skrzydłowy aktualnych mistrzów Anglii nie zagra w czwartkowym meczu z Czarnogórcami.

Konflikt, jaki wybuchł między zawodnikami jest szeroko komentowany przez angielskie media, a dziennikarze "Daily Mirror" postanowili dotrzeć do ojca poszkodowanego piłkarza. Jak się okazało, Augustus Gomez nie żywi urazy wobec Sterlinga. "Młodzi piłkarze są bardzo ambitni - chcą, by ich drużyny wygrywały i właśnie wtedy dzieją się takie rzeczy. Gdyby to Liverpool przegrywał w starciu z Manchesterem City, piłkarze Juergena Kloppa również mogliby stracić głowę. Złość Sterlinga nie była do końca jego winą. Kibice Liverpoolu przez cały mecz go wygwizdywali" - stwierdził ojciec Joe Gomeza.

"Joe nie spodziewał się tej bójki, jednak wszystko z nim w porządku - może poza zadrapaniem na twarzy. Trenuje normalnie. Rozmawiałem z nim, a także z jego agentem - mój syn skupia się teraz wyłącznie na futbolu" - przyznał Augustus Gomez.

