Jonas Giaever przygotował porównanie pięciu zawodników występujących na pozycji napastników w swoich klubach: Roberta Lewandowskiego, Luisa Suareza, Sergio Aguero, Harry'ego Kane'a i Karima Benzemy. Wybrał ich z grona napastników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat regularnie grali w klubach z pięciu najlepszych lig Europy. Wśród nich najbardziej bramkostrzelny jest Polak - 189 bramek w 211 meczach Bayernu Monachium. Dla porównania Suarez strzelił 160 goli (217 meczów), Aguero 137 (189), Kane 138 (191) i Benzema 100 goli (199).

Zobacz wideo, w którym Robert Lewandowski mówi o szczegółach swojej kontuzji i planowanym terminie zabiegu:

Lewandowski tym samym okazał się także najlepszy pod względem średniej liczby bramek strzelonych na mecz - 0,89. Nieco gorzej wypada Suarez, strzelając 0,73 gola na mecz. Aguero i Kane zdobywają 0,72 bramki na spotkanie, a Benzema zaledwie pół gola na mecz.

Robert Lewandowski strzela najwięcej goli spośród czołowych napastników

Polski napastnik okazał się także zdecydowanie najlepszy pod względem średniej liczby bramek strzelonych na sezon. U Lewandowskiego jest to 37,8 bramki. Suarez strzela średnio 32 gole w sezonie, Kane 27,6, Aguero 27,4, a Benzema tylko 20 goli na sezon.

Norweg wziął pod uwagę także liczbę asyst każdego z tych piłkarzy. Pod tym względem Lewandowski z 34 asystami w 211 meczach wypadł gorzej od Suareza (74 asysty w 217 meczach) i Benzemy (43 asysty w 199 meczach). Gorzej wypadli Aguero, który odnotował 31 asyst w 189 meczach, a także Kane, który miał 21 asyst w 191 meczach.

Giaever sprawdził także, jak wypadają poszczególni piłkarze w reprezentacjach narodowych. Tam także zdecydowanym liderem jest Lewandowski, który w 45 meczach zdobył aż 37 goli. Kane, który rozegrał 2 spotkania mniej strzelił 28 bramek. Aguero zdobył 18 bramek w 37 spotkaniach, a Suarez 14 goli w 29 meczach. Benzema nie jest powoływany do kadry z powodu konfliktu z federacją francuską.

Norweski dziennikarz postanowił także zweryfikować opinię, że Lewandowski nie strzela w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Ze wspomnianej piątki tylko Aguero wypada lepiej od Polaka, który w 17 meczach zdobył 7 bramek. Argentyńczyk w 14 spotkaniach strzelił jedną bramkę więcej. Suarez, który rozegrał tyle samo spotkań co napastnik Bayernu zdobył 5 bramek, tyle samo co Benzema w 21 meczach. Najgorzej wypada Harry Kane, mając tylko 2 bramki na koncie, jednak on rozegrał zaledwie 5 spotkań w fazie pucharowej. Więcej statystyk przygotowanych przez Norwega można znaleźć na jego profilu na Twitterze.

Wnioski płynące z analizy Giaevera? Robert Lewandowski jest "oczywistym wyborem", jeśli szuka się "snajpera, drapieżnika". Jeżeli jednak potrzeba bardziej wszechstronnego zawodnika, to tu kandydatem jest np. Karim Benzema. - Kto jest najlepszy? To zależy od tego, czego oczekujesz - podsumował swoją analizę Giaever.