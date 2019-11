Arsene Wenger był przymierzany w ostatnich dniach do przejęcia posady trenera Bayernu Monachium. Francuz przyznał, że byłby zainteresowany pracą w zespole mistrza Niemiec, jednak potrzebuje czasu do namysłu. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie będzie nawet miał okazji do poważnego zastanowienia się.

Arsene Wenger dyrektorem w FIFA

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) poinformowała w środę, że Arsene Wenger został dyrektorem ds. rozwoju futbolu na świecie. Wśród jego obowiązków znajdzie się m.in. tworzenie i wdrażanie programów trenerskich i analiza meczów podczas największych turniejów FIFA.

Arsene Wenger swoje największe sukcesy odnosił w trakcie pracy w Arsenalu, gdzie spędził ponad 22 lata. W tym czasie trzykrotnie zdobył mistrzostwo Anglii, siedmiokrotnie wygrywał Puchar Anglii. Wcześniej, prowadząc AS Monaco sięgnął po tytuł mistrza Francji.