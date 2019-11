Hector, który stał się Hecktorem. Waldschmidt, który stał się Waltschmidtem. To przekręcone nazwiska piłkarzy reprezentacji Niemiec, które znalazły się na nowych koszulkach. Trochę to wszystko zawstydzające - czytamy w "Bildzie", który opisuje całą sprawę.

Adidas przeprasza za wpadkę

- Przepraszamy za ten incydent. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, by uniknąć takich błędów w przyszłości. Wszystkie literówki zostały już poprawione. Jeszcze raz przepraszamy zainteresowanych klientów i fanów naszej drużyny narodowej - tłumaczył się Oliver Brueggen, rzecznik adidasa, a więc dostawcy sprzętu dla niemieckiej reprezentacji.

Na dwa mecze przed końcem Niemcy zajmują drugie miejsce w grupie C z dorobkiem 15 punktów. Ich awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy wydaje się być niemalże pewny. Wszystko wskazuje na to, że już nawet wiedzą z kim zagrają. - Joachim Loew być może nie będzie musiał jechać do Bukaresztu na losowanie grup. Niewykluczone, że reprezentacja Niemiec pozna dwóch rywali przed losowaniem, jakie odbędzie się 30 listopada, a będą to Węgry i Ukraina - pisze niemiecki portal RAN (więcej tutaj).