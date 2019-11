- Myślałem o tym od dłuższego czasu. To wynik rozmów, które przeprowadziłem z rodziną i ludźmi wokół mnie. Chciałem przejść na emeryturę z własnej woli, a nie być do tego zmuszony - powiedział David Villa na specjalnie zwołanej konferencji w Japonii, bo Hiszpan jest obecnie zawodnikiem Vissel Kobe. I będzie jeszcze przez kilka tygodni, bo do końca sezonu J-League zostały trzy kolejki.

Villa do japońskiego Vissel Kobe dołączył w styczniu 2018 r. Od 2014 r. był zawodnikiem New York City w lidze MLS. Rozegrał tam 124 meczów, w których strzelił 80 goli. Jest rekordzistą pod względem bramek w reprezentacji Hiszpanii (59), mistrzem Europy z 2008 r. i mistrzem świata z 2010 r. Na obu imprezach został też królem strzelców.

Co dalej? Najprawdopodobniej życie w Nowym Jorku, bo 38-letni Hiszpan, w przeszłości gracz m.in. Valencii i FC Barcelony, ma zostać głównym inwestorem i szefem projektu, którego celem jest powstanie nowego klubu - Queensboro FC (ma grać w MLS od 2021 r.).