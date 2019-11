Były reprezentant Anglii skrytykował Garetha Southgate'a: "Naraził zawodnika na atak"

- Gareth świetnie radził sobie w roli selekcjonera. Aż do teraz. Czy konfliktu między Sterlingiem i Gomezem nie można było rozwiązać wewnątrz zespołu? Takie rzeczy zdarzają się przecież w grupie facetów z wysokim poziomem testosteronu - stwierdził były kapitan reprezentacji Anglii Rio Ferdinand. Słowa legendy Manchesteru United to pokłosie kryzysu, jaki wybuchł w angielskiej kadrze przed meczami el. ME z Czarnogórą i Kosowem.

Peter Byrne / AP

