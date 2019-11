W 32. kolejce brazylijskiej ekstraklasy Chapecoense podejmowało Gremio Porto Alegre. Goście wygrali 1:0. Jedynego gola - pięknym uderzeniem z przewrotki zdobył już w 3. minucie Luciano da Rocha. Trafienie Brazylijczyka można zobaczyć na poniższym wideo:

Piękny Luciano da Rochy w lidze brazylijskiej. Za swój wyczyn zawodnik Gremio dostanie samochód

Po celebracji bramki wraz z kolegami drużyny, Luciano podbiegł do ławki trenerskiej i... złapał za wirtualną kierownicę. Gest był nawiązaniem do obietnicy, jaką przed rokiem złożył trener Gremio Renato Gaucho. Szkoleniowiec zadeklarował, że wręczy samochód temu zawodnikowi jego drużyny, który popisze się golem z przewrotki. Na wykonanie zadanie trzeba było nieco poczekać, jednak Gaucho nie zamierza uchylać się przed spełnieniem obietnicy: "Co prawda Luciano nie było w zespole, gdy składałem tę deklarację, jednak samochód mu się należy. Mogę zapewnić, że będzie to auto znanej marki - powiedział trener Gremio cytowany przez foxsports.com.br.

- Dziękuję Bogu za tego gola. Bramka pomogła drużynie i wywalczyliśmy 3 punkty. Wyczekuję tego samochodu, choć nie wiem jeszcze co z nim zrobię. Ale pewnie będę go używał - stwierdził po meczu Luciano (za bolavip.com).