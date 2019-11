Styl z innego świata (Liverpool - Manchester City 3:1)

Mógł Pep Guardiola w trakcie meczu narzekać na sędziowanie, ale faktem jest, że przy takim tempie gry, jakie proponują oba te zespoły, kontrowersje są nie do uniknięcia. Liverpool nie wygrał dzięki sędziom, triumfował, bo był znacznie skuteczniejszy w wykorzystywaniu stworzonych przez siebie szans i demonstrował więcej centymetrowej precyzji przy kreowaniu sytuacji. Mecz toczył się na poziomie, przy którym klasyczne metody atakowania nie mogą się sprawdzić. Konieczne jest posyłanie ryzykownych zagrań, takich, które w większości przypadków przyniosłyby powodzenie w jednym przypadku na dziesięć. Gracze Kloppa doszli jednak do takiej wprawy, że w ich przypadku skuteczność tych elementów gry jest wyraźnie większa. W meczu, w którym żadna z drużyn nie popełniła oczywistych błędów, czy to indywidualnych, czy taktycznych, takie zagrania okazywały się decydujące. Brakowało tego graczom City, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy trzeba było szybko rozprowadzić kontrę z własnej połowy. Tym bardziej zaskakuje, że na zdecydowane przesunięcie linii obrony wyżej Guardiola zdecydował się dopiero, gdy mecz był już praktycznie przegrany.

Styl ostrożny (Bayern - Borussia Dortmund 4:0)

Hansi Flick bezbłędnie zdiagnozował, gdzie leżał problem Bayernu w ostatnich meczach i szybko wprowadził środki zaradcze. Gospodarze bronili się w tym meczu stosunkowo głęboko, nie szukając prób (bardzo nieudanego we wcześniejszych spotkaniach) wyższego pressingu. Starali się wciągać Borussię na własną połowę, gdy rywal miał piłkę, a natychmiast po jej odzyskaniu szukali szybkiego rozegrania. Efekt? Goście przebili się przez te zasieki prostopadłymi podaniami ledwie dwa razy. Bayern odpowiedział na to osiemnastokrotnie. Kluczową rolę w nowym pressingu graczy z Bawarii odegrał Thomas Mueller, wracający do żywych po niedanym czasie za kadencji Niko Kovaca. Zanotował on 12 prób odbioru, więcej niż ktokolwiek inny na boisku. Swoim zaś ruchem bez piłki, w tradycyjny już sposób wyciągał z linii rywali i tworzył miejsce partnerom na zagrywanie i otrzymanie piłek w wolnych strefach. Wszechobecność Muellera w środku pola pozwalała przy tym na pozostawanie przez Gnabry'ego i przede wszystkim Comana bliżej flanek, co jeszcze bardziej rozciągało szeregi Borussii. Z kolei szybkie odbudowywanie przez Bayern głębszego ustawienia spowodowało, że przyjezdni ledwie dwa razy zagrali celne piłkę w pole karne.

Styl krakowski (ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław 0:1)

Sposób gry preferowany przez Kazimierza Moskala to w polskich warunkach unikat. Niewiele zespołów decyduje się na cierpliwe rozgrywanie ataku pozycyjnego i stopniowe zbliżanie się do bramki rywala. W meczach ze słabo zorganizowanym przeciwnikiem wygląda to momentami widowiskowo, ale w starciu ze sprawnie pressującym Śląskiem, gra łodzian nie była zbyt efektywna. Gospodarze unikali szybkiego rozegrania i dłuższych podań, lecz przy agresywnej grze wrocławian przełożyło się to na 23 straty na własnej połowie. Goście skutecznie odcinali opcje podań, co powodowało, że zawodnicy ŁKSu starali się ułatwiać rozegranie zawodnikowi z piłką, czyniąc to jednak w mało efektywny sposób. Zamiast zapewnić nieco przestrzeni, schodzili w jego kierunku, co jeszcze bardziej ułatwiało zamykanie tej strefy. Niechęć do szybszego przenoszenia ciężaru gry mściła się na łodzianach raz po raz, a Śląskowi pozwalało to na kontrolowanie sytuacji i bronienie zdobytego dość szczęśliwie prowadzenia.

Styl ekstraklasowy klasyczny (Wisła Płock - Cracovia 0:0)

W trakcie meczu oba zespoły nie zdołały oddać celnego strzału z pola karnego. I nie był to przypadek. Szkoleniowcy solidarnie postawili na blokowanie środka pola, piłkarze ochoczo przenosili akcje na skrzydła, skąd nie byli w stanie dostarczyć celnie piłki w szesnastkę. Chaotyczny, choć dość agresywny pressing wystarczał, by celność konstruktywnych zagrań spadała do poziomów uniemożliwiających konstruowanie ataków (u gospodarzy co trzecie takie podanie było niecelne). W zagęszczonym środku nie było w ten sposób mowy o przedarciu się, w sumie próbowano atakować tam 19 razy (przy 127 akcjach skrzydłami), zaś uświęcić ten wysiłek strzałem udało się jednokrotnie. Na swój sposób ten mecz to reklama polskiej myśli taktycznej: blokowanie centrum pola, wypychanie rywali na skrzydła i zmuszanie go do dośrodkowań. Do eliminacji zagrożenia to wystarcza, z 32 wrzutek adresata osiągnęły jedynie cztery. Z kolei piłka w grze znajdowała się niecałe 43 minuty, będąc przerywaną faulami w liczbie 31, do których dołączyło 16 rzutów rożnych i 47 wyrzutów z autu. Jasne, ze stałych fragmentów względnie łatwo wypracować sytuację, ale można było odnieść wrażenie, że dokonanie tego z gry przerasta możliwości obu drużyn.