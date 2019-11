antykonformista pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

No cóż. Im większa bieda, tym większy rasizm, bo się gołodupce obnoszą tym co mają (kolor skóry). Jak są bogatsi, wtedy się obnoszą ajfonem, zegarkiem szwajcarskim, samochodem. Ale nadal we łbie kompleksy i siano.



Jak człowiek ma siłę w sobie, to nie potrzebuje jakiegoś gówna, choćby koloru skóry, by się na chwilę lepszym poczuć. Czuje się DOBRZE i to się liczy, nie musi się czuć LEPSZYM od kogoś.



To co mnie wkurza: jak ktoś niby "uch och, ja nie jestem rasistą", ale robi dokładnie to co oni tylko innymi narzędziami. Nie jest rasistą tylko konsumpcjonistą, ale takie samo gó... w zasadzie.