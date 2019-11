Sebastian Boenisch przez ostatnie dwa lata nie mógł znaleźć sobie klubu. Pod koniec sierpnia podpisał kontrakt z austriackim drugoligowcem Floridsdorfer AC i zaczął regularnie występować. W piątek jego drużyna przegrała 1:2 z SV Ried, ale Boenisch zapamięta ten mecz na długo. Zdobył bowiem bramkę z połowy boiska.

Gol zagadka. Co chciał zrobić Sebastian Boenisch?

Nie wiadomo nawet, co chciał w tej sytuacji zrobić. Kopnął z całej siły przed siebie, czy z zamiarem dośrodkowania, czy podania do wbiegających kolegów – to spora zagadka. Ale jeszcze trudniej wytłumaczyć zachowanie bramkarza Riedu. Wyszedł do długo lecącej piłki, a gdy ta odbiła się od ziemi i go przelobowała, był zupełnie zaskoczony. Kuriozalny błąd!

Na jego szczęście, Ried zdołał strzelić jeszcze jednego gola i wygrać mecz 2:1. Klub Boenischa jest tuż nad strefą spadkową.