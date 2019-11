"Album 100 lat PZPN to 416-stronicowa publikacja, jakiej nie było. Nie dość, że fascynująca powieść o dziejach polskiego futbolu, od pierwszego kopnięcia, a więc już od 125 lat, opatrzona tysiącami sprawdzonych, nigdzie nie publikowanych ujawnionych faktów, ale też coś, co zdaje się rekordem absolutnym. Wszystkie fotografie i znaki graficzne w kolorze, czyli na poziomie światowym" - czytamy w zapowiedzi encyklopedii, opublikowanej na Facebooku wydawnictwa GiA, odpowiadającego za wydanie jubileuszowej encyklopedii.

Po publikacji powyższej zapowiedzi, w sieci pojawiło się bardzo dużo negatywnych i żartobliwych komentarzy. Wszystkie związane z drobnym szczegółem okładki - umieszczonym w lewym górnym rogu wizerunkiem Zbigniewa Bońka. - Braki mi słów, by to opisać - pisali internauci. - Zibi jest prawie jak Obelix, tyle, że w dzieciństwie wpadł do kotła nie z magicznym napojem dającym gigantyczną siłę, a do kotła z wodą sodową - komentowali dziennikarze sportowi.

Zbigniew Boniek odpowiedział na krytykę okładki albumu na 100-lecie PZPN

Zbigniew Boniek po kilkunastu godzinach od publikacji grafiki postanowił odpowiedzieć na pojawiającą się w mediach społecznościowych krytykę. - Autor zrobił fantastyczny album, jako prywatne wydawnictwo i wymyślił sobie najlepszą z możliwych reklam, okładkę z prezesem PZPN - powiedział Boniek w filmiku opublikowanym na Twitterze. To oczywiście jest nieprawda, ale hejt twitterowy plus kilku uzależnionych dziennikarzy natychmiast to podchwyciło. Czyli nic innego nie robią, jak promują album - dodał.

- Natomiast widząc, że jest koniec tygodnia, proponuję wszystkim, żeby poszli na mecze i obejrzeli bramki swoich najlepszych zawodników. Życzę wszystkim zwycięstw i przyjemnego weekendu - zakończył Boniek nagranie.