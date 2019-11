To będzie mecz, który już w listopadzie może zadecydować o losach mistrzostwa Anglii. W 12. kolejce Premier League broniący tytułu mistrzowskiego Manchester City zmierzy się na wyjeździe z jednym z głównych pretendentów - Liverpoolem.

Były reprezentant Anglii wskazał sposób na pokonanie Liverpoolu. "Jestem pewien, że Guardiola z niego skorzysta"

Liverpool, jako jedyny zespół w lidze angielskiej jest w tym sezonie niepokonany. Zdaniem jego byłego piłkarza, Stephena Warnocka, Pep Guardiola w niedzielę będzie miał jednak sposób na przełamanie zwycięskiej serii "The Reds". - Drużyna Juergena Kloppa ma ogromne problemy z drużynami grającymi w ustawieniu 3-5-2. Tak było z Sheffield United, Manchesterem United i Genk w Lidze Mistrzów. Jestem pewien, że Guardiola też to zauważył, więc nie zdziwi mnie, jeśli Manchester w niedzielę nie zagra w swoim nominalnym systemie 4-3-3 - napisał Warnock w felietonie dla bbc.com. - Użycie formacji 3-5-2 przeciwko 4-3-3 Liverpoolu, pozwoli dwóm napastnikom Manchesteru na wbieganie w przestrzenie powstałe między obrońcami. W dodatku taki system zatrzyma bocznych obrońców "The Reds", ponieważ będą oni wiedzieli - podobnie jak skrzydłowi - że nie mogą wyjść zbyt wysoko - dodał.

Jeśli Guardiola rzeczywiście zmieni taktykę na niedzielne spotkanie, może sprawić problemy zespołowi Kloppa, który ze względu na swoją serię jest uznawany za faworyta. Początek meczu w niedzielę 10 listopada o godz. 17:30. Relacja na żywo w Sport.pl.