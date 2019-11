mer-llink 2 godziny temu Oceniono 3 razy 1

NAleży do Komisji VAR włączać także :

1. wiceprezesów grających klubów

2. asystenta przeciwstawnych trenerów

3. proboszczów parafii, na terenie których są siedziby klubów

4. Macierewicza Antoniego wraz z całą Komisją SMoleńską

5. jak gra Wisła, także Miśka....

Tylko wtedy zostanie zachowana bezstronność, prawość i sprawiedliwość w piłce kopanej.

To co, że każdy mecz będzie trwał tydzień? Ale ile uciechy!



P.S> Pisałam, ze wprowadzenie VARu pociągnie natychmiast za sobą mnóstwo dobrych rad, pierwszorzędnych innowacji i oszałamiających konceptów, jak by to ulepszyć.... JAk ja nie lubię mieć racji! Tak się dzieje. Jedyne lekarstwo: wracamy do sędziowania bez VARu.