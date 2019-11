Robert Lewandowski nie chciał grać w wielkim klubie! Schmeichel: Dla mnie to rozczarowanie

- Dla mnie Lewandowski to rozczarowanie. Bo nie chciał przyjść do Manchesteru United. Alex Ferguson bardzo go chciał. Naprawdę, bardzo. On w koszulce United - to byłaby wielka rzecz - mówi Peter Schmeichel w rozmowie z Pawłem Wilkowiczem.

