Była 79. minuta meczu między Evertonem a Tottenhamem, gdy Son ostro faulował Andre Gomesa. Portugalczyk wpadł dodatkowo na kolejnego piłkarza Tottenhamu, co skończyło się bardzo poważnym złamaniem nogi w okolicach kostki. Wsparcia piłkarzowi sam Cristiano Ronaldo, który gra z Gomesem w jednej reprezentacji.- Szybkiej poprawy. Andre, wrócisz jeszcze silniejszy. Uściski - napisał Ronaldo.

Son wyrzucony, to był błąd sędziego?

Piłkarz przeszedł skomplikowaną operację poważnego złamania, a klub opublikował komunikat o stanie zdrowia. Piłkarz ma szansę wrócić do pełnej sprawności. Sędzia pokazał najpierw Koreańczykowi żółtą kartkę, jednak po chwili zmienił decyzję i wyrzucił go z boiska, przez co Tottenham musiał kończyć mecz w "10". Wydaje się jednak, że sędzia popełnił w tej sytuacji błąd, o czym rozmawiano w Sekcji Piłkarskiej: