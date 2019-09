Karol Świderski rozpoczął to spotkanie w podstawowym składzie PAOK-u Saloniki. Na 1:0 dla mistrzów Grecji trafił w 14. minucie Chuba Akpom, ale w 57. minucie wyrównał Sotiris Tsiloulis. Świderski przesądził o zwycięstwie swojej ekipy sprytnym strzałem po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 74. minucie.

REKLAMA

Tak Karol Świderski strzelił gola:

Świderski trafił do PAOK-u zimą 2019 roku z Jagiellonii Białystok. W tym sezonie zagrał już w pięciu spotkaniach, w których strzelił trzy gole - w dwóch meczach ligowych zdobył dwie bramki. Łącznie w ekipie mistrza Grecji rozegrał jak do tej pory 20 spotkań, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył dwie asysty. To znakomity wynik, bo na boisku spędził zaledwie 752 minuty - najczęściej wchodzi z ławki rezerwowych.

Po dwóch kolejkach PAOK ma komplet sześciu punktów i jest wiceliderem. Tyle samo punktów mają również Xanthi (1. miejsce) oraz znajdujące się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu Volos oraz Olympiakos.