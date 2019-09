Jewgienij Czernow uratował swój zespół w doliczonym czasie gry! Dwukrotnie wybił piłkę z linii bramkowej, a znakomita była zwłaszcza druga interwencja. Piłkarz "rzucił się" na piłkę, blokując jej drogę do bramki. Co tu dużo mówić, to trzeba zobaczyć:

Tym samym Czernow uratował zwycięstwo swojemu klubowi, który pokonał Lokomotiw Moskwa 2:1 i awansował na pozycję lidera tabeli, którą chwilowo współdzieli z Krasnodarem. Obie ekipy mają po 17 punktów po ośmiu kolejkach. Lokomotiw Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa ma 14 punktów i zajmuje 5. miejsce. Obaj Polacy rozegrali po 90 minut w spotkaniu z Rostowem.