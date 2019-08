Czy Piątka czeka łatwiejszy sezon niż rok temu?

Joao Mario opuścił Inter Mediolan, w którym występował przez 2,5 roku. W 69 meczach we Włoszech zdobył cztery bramki, a na pół roku został wypożyczony do West Ham United. Teraz będzie reprezentował barwy Lokomotiwu Moskwa, do którego trafił na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 18 milionów euro. Portugalczyk w Rosji ma zarabiać 3,5 miliona euro za rok występów.

Krychowiak będzie miał rywala o miejsce w składzie?

Transfer Joao Mario oznacza, że Grzegorz Krychowiak może mieć rywala o miejsce w składzie Lokomotiwu. Portugalczyk jest nominalnym środkowym pomocnikiem, jednak może grać także zdecydowanie bliżej obrońców, czyli na pozycji zajmowanej obecnie przez reprezentanta Polski. Mając na uwadze jednak oceny zbierane przez Polaka, nie wydaje się, aby miał on stracić miejsce w drużynie.

Jeśli Lokomotiw zdecyduje się na transfer Portugalczyka, pobije klubowy rekord, który do tej pory wynosi 15 milionów euro, które rosyjski klub wydał na Moubaraka Boussoufę. W tabeli rosyjskiej ligi Lokomotiw jest na 4. miejscu, mając 14 punktów, czyli tyle samo co Krasnodar, Spartak Moskwa i Rostów, będące przed nim.

