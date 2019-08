Widzew Łódź słabo rozpoczął nowy sezon. Mimo ciekawych wzmocnień jak na drugoligowca - Widzew pozyskał m.in. Marcina Robaka czy Wojciecha Pawłowskiego - klub wygrał tylko dwa z pierwszych pięciu spotkań i z 8 punktami zajmuje 8. miejsce w tabeli. Ta pozycja nie daje nawet prawa do gry w barażach o awans do pierwszej ligi, co gwarantuje 6. miejsce.

Widzew Łódź pozyskał Mateusza Możdżenia z wolnego transferu

Wobec tego Widzew zdecydował się na pozyskanie Mateusza Możdżenia z wolnego transferu. Możdżeń stał się znany za sprawą występów w Lechu Poznań, w barwach którego rozegrał 131 spotkań. Środkowy pomocnik strzelił 12 goli i zaliczył 12 asyst, a jest pamiętany przede wszystkim z pięknego gola w meczu z Manchesterem City (3:1) w Lidze Europy. Potem grał w Lechii Gdańsk, Podbeskidziu Bielsko-Biała, Koronie Kielce oraz w Zagłębiu Sosnowiec, z którego odszedł po wygaśnięciu kontraktu.