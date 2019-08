SOBOTA

Mistrzostwa Europy siatkarek

20:30 Polska - Portugalia

One mówią "Chcemy medalu", on mówi "Przestrzegam wszystkich, żebyśmy nie zwariowali". Czy w piątym sezonie pracy z reprezentacją Polski siatkarek Jacek Nawrocki poprowadzi ją do medalu mistrzostw Europy? Właśnie mija 10 lat od brązu ME 2009 w Łodzi. I właśnie w Łodzi Polki rozegrają teraz większość swoich meczów. W pierwszym spotkaniu Polki pokonały Słowenię 3:0, za to Portugalki gładko przegrały 0:3 z Włoszkami.

Ekstraklasa

15:00 Cracovia - Arka Gdynia

W zeszłym tygodniu Cracovia przegrała 1:2 ze Śląskiem Wrocław, natomiast Arka bezbramkowo zremisowała z Lechem. Zespół z Gdyni do tej pory zanotował dwa remisy i trzy porażki. Cracovia ma już siedem punktów.

Typ Sport.pl: wygrana Cracovii

17:30 Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk miała się bić o mistrzostwo kraju, ale zanotowała falstart - raz wygrała, trzy razy zremisowała i raz przegrała. Inne nastroje panują we Wrocławiu. Śląsk cztery raz wygrał i ma jeden remis.

Typ Sport.pl: wygrana Śląska

20:00 Raków Częstochowa - Lech Poznań

Po pięciu kolejkach Raków zajmuje 11. lokatę i ma dwa punkty straty do Lecha (8 pkt), który jest czwarty w tabeli. Beniaminek gra u siebie, ale trudno mu będzie postawić się Lechowi.

Typ Sport.pl: remis

Premier League

Premier League - sobota sport.pl

Najciekawiej zapowiada się starcie Liverpoolu z Arsenalem. Drużyna Unaia Emery`ego, podobnie jak zespół Juergena Kloppa, wygrała poprzednie dwie kolejki. Ale to wciąż zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Liverpool, zwycięzca Ligi Mistrzów. Szczególnie, że mecz rozgrywany jest na Anfield Road.

Bundesliga

Sobotnie mecze Bundesligi Sport.pl

Sobotnie mecze 2. kolejki ligi niemieckiej zamyka spotkanie Schalke z Bayernem. Tydzień temu zespół Roberta Lewandowskiego tylko zremisował 2:2 z Herthą Berlin. Natomiast Schalke bezbramkowo zremisowało z Borussią Moenchengladbach. Wiele wskazuje, że Lewandowski znowu strzeli, bo tydzień temu zdobył aż dwie bramki.

Serie A

18:00 Parma - Juventus

20:45 Fiorentina - Napoli

Rusza kolejny sezon ligi włoskiej! Tytułu będzie bronił Juventus, który od ośmiu sezonów jest mistrzem kraju. Stara Dama na dzień dobry zmierzy się z Parmą i każdy inny wynik, niż wygrana Juve będzie niespodzianką. Fiorentina, wzmocniona latem przez Francka Ribery`ego, zmierzy się z Napoli, które będzie musiało sobie radzić bez Arkadiusza Milika, który doznał kontuzji mięśniowej.

La Liga

La Liga - sobotnie mecze Sport.pl

Real Madryt będzie musiał sobie radzić bez Luki Modricia, który tydzień temu ukarany został czerwoną kartką. Ale choć Real grał w dziesiątkę, to pokonał Celtę 3:1. Teraz też będzie zdecydowanym faworytem. Real Valladolid udanie rozpoczął sezon, bo od wygranej 2:1 z Betisem Sevilla.

Inne sobotnie wydarzenia: Żużel (14. kolejka), Fortuna I liga piłkarska (6. kolejka)

NIEDZIELA

Piłka nożna

Ekstraklasa

15:00 Górnik Zabrze - Korona Kielce

Górnik Zabrze zajmuje 9. lokatę w lidze. W pięciu meczach meczach zdobyli siedem punktów, czyli o trzy więcej niż Korona, która od czterech spotkań nie odniosła zwycięstwa.

Typ Sport.pl: remis

17:30 ŁKS Łódź - Legia Warszawa

Legia Warszawa zachwyca w defensywie, bo w 11 meczach tego sezonu (licząc Ekstraklasę i Ligę Europy) straciła zaledwie trzy gole! Problem w tym, że w ofensywie nie wygląda dobrze. Szczególnie razi nieskuteczność Kulenovicia. Ale i tak Legia będzie faworytem w starciu z beniaminkiem ligi.

Typ Sport.pl: remis

17:30 Zagłębie - Piast Gliwice

Mistrzami Polski wygrali dwa poprzednie starcia, najpierw ograli ŁKS (1:0), a następnie Wisłę Płock (1:0). Natomiast Zagłębie w poprzedniej kolejce przegrało 0:1 z Legią Warszawa. Zespół z Lubina uzbierał do tej pory pięć punktów, czyli o trzy "oczka" mniej niż Piast.

Typ Sport.pl: remis

Premier League

15:00 Bournemouth - Manchester City

17:30 Newcastle - Tottenham

Manchester City zremisował 2:2 z Tottenhamem w drugiej kolejce Premier League. O wyniku meczu zdecydował VAR, który anulował bramkę dla mistrzów Anglii w doliczonym czasie gry.

Po dwóch kolejkach Premier League Manchester City i Tottenham mają po cztery punkty, czyli o dwa mniej niż prowadzący Liverpool i drugi Arsenal.

Serie A

Serie A - niedzielne mecze Sport.pl

Odkąd w 2014 roku z Milanem pożegnał się Massimiliano Allegri, klub wciąż szukał trenera, który mógłby przywrócić mu dawny blask. Wprowadzić do Ligi Mistrzów (ostatni raz Milan był w niej w sezonie 2013/2014), skończyć sezon Serie A na podium (ostatni raz w 2013). Szczęścia próbowało w tym czasie siedmiu trenerów, ale żaden nie dał sukcesów. Ósmym został Marco Giampaolo. Jego cel na ten sezon to zakończenie rozgrywek w TOP 4 oraz podtrzymanie dobrej formy Krzysztofa Piątka.

Bundesliga

W Niemczech rozegrane zostaną dwa spotkania. O 15:30 RB Lipsk zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt, za to Hertha zagra z Wolfsburgiem (18:00).

La Liga

W lidze hiszpańskiej zostaną rozegrane cztery mecze. Najciekawiej zapowiada się starcie Barcelony z Betisem (20:30), ale warto zwrócić uwagę również na mecz Leganes - Atletico Madryt (19:00).

Mistrzostwa Europy siatkarek

W niedzielę reprezentacja Polski będzie miała dzień przerwy. W Łodzi Słowenia zagra z Portugalią (18:00), za to Ukraina z Włochami (20:30.