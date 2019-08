Wynik tego nie oddaje, ale San Jose Earthquakes stawiało dzielny opór przez całe spotkanie. Ba, goście nawet stworzyli więcej sytuacji podbramkowych niż Los Angeles (21 do 18), oraz częściej utrzymywali się przy piłce (53 do 47 procent). Gospodarze byli jednak zabójczo skuteczni. Po 17 minutach prowadzili już 2:0. Najpierw bramkę zdobył D. Rossi, a potem C. Vela z rzutu karnego. Tuż przed przerwą Vela strzelił kolejnego gola. Była to jego 26 bramka w sezonie. Nikt nie ma więcej.

W 81. minucie J. Perez ustalił wynik spotkania na 4:0. Tym samym Los Angeles FC umocniło się na pozycji lidera Konferencji Zachodniej, a San Jose zajmuje 10. lokatę.

