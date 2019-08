Oglądając mecze najczęściej skupiamy się na pięknych golach i spektakularnych asystach. Jednak zdaniem naukowców z Katholieke Universiteit Leuven wartość danego piłkarza trzeba opierać także na innych czynnikach - przede wszystkim na tym, jak jego zagrania przekładają się na końcowy wynik drużyny. Bazując na tym założeniu akademicy, przy współpracy z holenderską firmą SciSports, zajmującą się analityką danych, porównali grę dwóch największych gwiazd współczesnej piłki nożnej - Leo Messiego i Cristiano Ronaldo.

Tak w minionym sezonie strzelał bramki Cristiano Ronaldo

Naukowcy wzięli pod lupę ligowe mecze w La Liga na przestrzeni aż pięciu sezonów - od rozgrywek 2013/2014 do końca sezonu 2017/2018. W badaniach uwzględniono wszystkie akcje, w jakich brali udział Messi i Ronaldo.

Leo Messi i Cristiano Ronaldo pod lupą naukowców. Która z gwiazd ma większy wpływ na drużynę?

"To jak wyceniamy danego zawodnika, często jest determinowane przez liczbę goli czy asyst. Gol to jednak dość rzadkie zdarzenie, ponieważ w trakcie meczu możemy zaobserwować około 1600 różnego rodzaju akcji. Przy opracowywaniu naszego wzoru przyjrzeliśmy się im wszystkim - od strzałów, przez podania, na dryblingach i wślizgach kończąc. Na podstawie tych czynników określimy ostateczną wartość - tłumaczy profesor Jesse Davis.

Wspomniana wartość określa wkład zawodnika w końcowy wynik drużyny (zarówno w kontekście strzelonych, jak i straconych bramek). Jak w takim razie w tym szeroko zakrojonym badaniu wypadli Messi i Ronaldo?

Wpływ, jaki Leo Messi wywiera na poczynania FC Barcelony określono współczynnikiem 1,21. W przypadku Ronaldo jest to już zdecydowanie mniej - 0.61. W pierwszym sezonach ligi hiszpańskiej obaj zawodnicy byli na bardzo zbliżonym poziomie. Od rozgrywek 2015/2016 Argentyńczyk zaczął jednak zdobywać przewagę.

Jak się okazuje, naukowcy wyodrębnili dwa najczęściej pojawiające się "modele" graczy, a Messi nie wpisuje się już do żadnego z nich. Piłkarze z pierwszej z nich kreują sporo akcji, które jednak charakteryzują się niższą wartością dla zespołu - za przykład może tu posłużyć Paul Pogba. Ci z drugiej grupy rzadziej mają kontakt z piłką, jednak ich zagrania mają znaczące przełożenie na zespół. Do tego zbioru możemy zaliczyć takich napastników jak: Harry Kane, Mohamed Salah czy Cristiano Ronaldo. Messi wymyka się temu schematowi, bowiem nie tylko przeprowadza podczas meczu wiele akcji, ale co ważne, jego zagrania najczęściej przekładają się na grę i rezultaty Barcelony.

Eden Hazard wejdzie w buty Cristiano Ronaldo? Nowy zawodnik Realu Madryt nie ma się czego wstydzić

Autorzy badania pokusili się o jeszcze jedno ciekawe porównanie. Przed rokiem Ronaldo opuścił hiszpańską ekstraklasę i przeniósł się do Juventusu. W klubie ze stolicy ma go teraz zastąpić Eden Hazard, sprowadzony z Chelsea za 100 milionów euro. Naukowcy zadali więc sobie pytanie, czy Belg może okazać się tak kluczowym graczem dla Realu, jakim był wcześniej Portugalczyk.

Wydaje się, że kibice "Królewskich" mogą spać spokojnie. Wpływ Hazarda na rezultaty osiągane w poprzednim sezonie przez "The Blues" określono współczynnikiem 0,64, czyli wyższy niż ten, jaki Ronaldo zanotował podczas gry w Realu. Warto jednak pamiętać, że Portugalczyk w ostatnich grał głównie jako napastnik, natomiast na byłym zawodniku Chelsea ciążył szereg innych obowiązków, związanych z kreowaniem gry, przez co zdecydowanie częściej miał kontakt z piłką.

