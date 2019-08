"Poczekajcie na to. Wyjątkowy rzut karny z udziałem AZ U-12 na turnieju w Sleeuwijk". Taki post w swoich mediach społecznościowych opublikował holenderski klub. Do niego dołączył wideo z nagraniem ostatniego rzutu karnego wykonywanego przez zespół PSV Eindhoven do lat 12 podczas turnieju Sleeuwijk. Młodzi zawodnicy już cieszyli się z wygranej, ale nie wygrali. Zobaczcie, jak do tego doszło. Ostatecznie starcie wygrało AZ Alkmaar, które zatriumfowało również w całym turnieju.

Tak wyglądał przedziwny rzut karny:

