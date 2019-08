Adam Stachowiak trafił do Turcji w 2015 roku, gdy przeszedł z bułgarskiego Botewu Płowdiw do Gaziantepu (w Polsce grał m.in. w Górniku Zabrze czy Odrze Wodzisław Śląski). Po trzech latach gry w 1. lidze (drugi poziom rozgrywkowy) przeszedł do Denizlisporu, z którym w poprzednim sezonie wywalczył awans do Superligi. Debiut Polaka przypadł na mecz z tureckim gigantem, ale beniaminek pokonał Galatasaray 2:0 po golach Recepa Niyaza (75. minuta) i Hugo Rodallegi (90. minuta).

Adam Stachowiak obronił rzut karny

Jednak zadanie Denizlisporu byłoby dużo trudniejsze, gdyby nie świetna interwencja Stachowiaka. Polak w 29. minucie (przy stanie 0:0) obronił rzut karny wykonywany przez Selcuka Inana!

Był to pierwszy mecz nowego sezonu. W Denizlisporze pełne 90 minut rozegrał również drugi Polak, Radosław Murawski - przyszedł on do tureckiego zespołu z Palermo.