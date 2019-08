ofiarawlasnychslabosci 21 minut temu Oceniono 2 razy 0

Wiele kobiet należałoby poćwiartować, za sam fakt Alienacji Rodzicielskiej oraz wykorzystywaniem dzieci do niszczenia swoich byłych partnerów, gdy dziecko ma prawo do obojga rodziców. Jako że sądy i prawo to ją po stronie matek, czasem warto wziąć sprawy we własne ręce, nawet ryzykujac odsiadka.