SOBOTA

Skoki narciarskie

15:00 konkurs drużynowy

W 6. odsłonie tegorocznego cyklu Letniego Grand Prix zobaczymy czołówkę polskich skoczków. W piątkowych kwalifikacjach wystartowało aż siedmiu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Jakub Wolny, Stefan Hula i Aleksander Zniszczoł (pierwszych 6 zawodników to członkowie kadry A). To spora zmiana w porównaniu do poprzedniego konkursu LGP we francuskim Courchevel, gdzie wystąpiło zaledwie 3 reprezentantów Polski: Maciej Kot, Jakub Wolny i Stefan Hula.

REKLAMA

Piłka nożna

Ekstraklasa

15:00 Śląsk Wrocław - Cracovia

W sobotę swój mecz rozegra lider tabeli - Śląsk Wrocław. Po zwycięstwie na stadionie Lecha Poznań, "Wojskowi" powalczą o punkty na obiekcie Cracovii. W dwóch ostatnich kolejkach "Pasy"(4.) zdobyły komplet punktów (wygrane z Rakowem i Koroną Kielce).

Typ Sport.pl: Wygrana Śląska

17:30 Arka Gdynia - Lech Poznań

Lech Poznań chce jak najszybciej zrehabilitować się po niedawnej porażce ze Śląskiem Wrocław (1:3). Mecz w Gdyni to świetna okazja do rehabilitacji, bo podopieczni Dariusza Żurawia zmierzą się z ostatnią drużyną w tabeli - Arką.

Typ Sport.pl: Wygrana Lecha

20:00 Jagiellonia - Górnik Zabrze

Drużyna z Białegostoku jest w lekkim dołku. Nie może wygrać już od trzech spotkań, natomiast Górnik Zabrze odniósł dwie wygrane w tym czasie. Górnik po 4 meczach ma siedem punktów, czyli o dwa więcej niż gospodarze sobotniego starcia.

Typ Sport.pl: remis

Bundesliga

W sobotę rozpoczyna się sezon ligi niemieckiej. Tym razem Bayern Monachium nie jest już zdecydowanym faworytem. Wielu ekspertów typuje, że mistrzostwo może zdobyć wreszcie Borussia Dortmund. Bundesliga przyciąga na stadiony najwięcej kibiców spośród czołowych europejskich lig, pod względem frekwencji bije na głowę wszystkie rozgrywki ligowe. Relację z meczów będziecie mogli śledzić także na Sport.pl.

1. kolejka Sport.pl

Robert Lewandowski już w iątek rozpocznie kolejny wyścig po tytuł króla strzelców. Polak będzie bronił trofeum, które zdobył w minionym sezonie. Czy po raz piąty w karierze okaże się najlepszym strzelcem ligi niemieckiej?

Tak strzelał Lewandowski w zeszłym sezonie:

Primera Division

W najbliższy weekend startuje także liga hiszpańska. Kibice Realu Madryt mają już jednak powody do zmartwień, bo kontuzji nabawił się Eden Hazard i wróci do gry dopiero w połowie września. Ale nawet bez Belga Królewscy będą zdecydowanymi faworytami sobotniego meczu. Barcelona swój mecz rozegra w piątek przeciwko Athletic Bilbao.

1. kolejka Sport.pl

Premier League

2. kolejka PL Sport.pl

Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się starcie Manchesteru City z Tottenhamem. Mistrzowie Anglii w 1. kolejce rozgromili 5:0 West Ham. Natomiast finalista Ligi Mistrzów pewnie pokonał Aston Villę (3:1).

Koszykówka

17:30 Węgry - Polska

Przed mundialem w Chinach nastroje w zespole są bojowe. - Chcemy awansować z grupy. Sportowo to nie jest jakiś Mount Everest - mówił Łukasz Koszarek na antenie 24. Najpierw Polacy jednak zmierzą się towarzysko z Węgrami. W MŚ biało-Czerwoni zagrają w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00).

NIEDZIELA

Skoki narciarskie



15:00 konkurs indywidualny

W 6. odsłonie tegorocznego cyklu Letniego Grand Prix zobaczymy czołówkę polskich skoczków. W piątkowych kwalifikacjach wystartowało aż siedmiu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Jakub Wolny, Stefan Hula i Aleksander Zniszczoł (pierwszych 6 zawodników to członkowie kadry A). To spora zmiana w porównaniu do poprzedniego konkursu LGP we francuskim Courchevel, gdzie wystąpiło zaledwie 3 reprezentantów Polski: Maciej Kot, Jakub Wolny i Stefan Hula.

Niedzielne zawody to jedenasty konkurs indywidualny LGP w Wiśle. Żaden z reprezentantów Polski nie stanął na podium tylko w 2011 roku. W 2018 wygrał Kamil Stoch, a Piotr Żyła był drugi. Dwa zwycięstwa na koncie mają Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.

Piłka nożna

Ekstraklasa

15:00 Piast - Wisła Płock

Tydzień temu Piast ograł 1:0 ŁKS Łódź, a Wisła przegrała 1:2 z Lechią Gdańsk. Zespół z Płocka ma na koncie zaledwie punkt. Piast zdobył już pięć "oczek".

Typ Sport.pl: Wygrana Piasta

17:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

Legia wciąż walczy o europejskie puchary, ale zanim stołeczny klub zmierzy się z Glasgow Rangers, to zagra z Zagłębiem Lubin, które ostatnio pewnie pokonało Arkę Gdynia 2:0. Legia tydzień temu bezbramkowo zremisowała ze Śląskiem.

Typ Sport.pl: Wygrana Legii

17:30 Raków - Lechia Gdańsk

Wydawało się, że Raków będzie najsilniejszym beniaminkiem od lat, ale początek sezonu mają słaby. Przegrali aż trzy z czterech meczów. Natomiast Lechia Gdańsk głównie remisuje i jeszcze nie przegrała (zwycięstwo i trzy remisy)

Typ Sport.pl: Wygrana Lechii

Primera Division

Niedzielne mecze Sport.pl

Bundesliga

15:30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

18:00 Union Berlin - RB Lipsk

Kibice Unionu Berlin protestują przeciwko polityce klubu RB Lipsk, dlatego zapowiedzieli, że podczas meczu z tym rywalem nie pojawią się na trybunach w pierwszych piętnastu minutach. - Bojkot nam nie pomoże. Potrzebujemy waszej żywiołowości, waszego śpiewu i dopingu - apeluje Rafał Gikiewicz, polski bramkarz Unionu.

Premier League

15:00 Sheffield United - Crystal Palace

17:30 Chelsea - Leicester

Tydzień temu Chelsea została rozgromiona przez Manchester United 0:4, ale paradoksalnie pokazała sięz dobrej strony. W środe przegrała natomiast Superpuchar Europy z Liverpoolem, ale dopiero po rzutach karnych. Dlatego sądzimy, że tym razem uda im się wygrać, choć spotkanie z Leicester nie będzie łatwe.

21:00 Wolverhampton - Manchester United

- Nie wydaje mi się, żeby Manchester był gotowy na powrót do Ligi Mistrzów. Chyba, że awans - tak jak drużynie Jose Mourinho - zapewniłby triumf w Lidze Europy. Taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny - uważa Andrzej Twarowski, komentator ligi angielskiej w Canal +. I dodaje: - Wolverhampton? Oni na pewno mają duży potencjał, ale pamiętaj, że drugi sezon w PL dla beniaminków zawsze jest trudniejszy. No i do tego dochodzi gra w europejskich pucharach, więc to byłoby wielkie osiągnięcie, gdyby znowu deptali po piętach zespołom z TOP 6.