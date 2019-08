Najlepsze gole Krzysztofa Piątka w sezonie 2018/19

REKLAMA

To było chyba najgorsze wtargnięcie na boisko w historii piłki nożnej. Jeden z fanów postanowił przerwać mecz Salford - Leeds, ale zrobił to w sposób absolutnie komiczny. Gdy przejął piłkę i próbował strzelić gola, przewrócił się na murawę. Chwilę później wstał i zataczając się, próbował raz jeszcze oddać strzał, ale jeden z pracowników stadionu odkopnął mu piłkę.

Męzczyzna chwilę później został zatrzymany, a spotkanie zostało wznowione. Leeds objęło prowadzenie w 43. minucie, gdy piłkę do siatki wpakował Eddie Nketiah. W 50. minucie drugą bramkę dla "Pawi" zdobył Gaetano Berardi. Siedem minut później wynik spotkania ustalił Mateusz Klich. Reprezentant Polski popisał się doskonałym uderzeniem z 16. metra, a Leeds mogło się już właściwie cieszyć z awansu do 2. rundy Carabao Cup. Do końca spotkania Salford nie zdołało już odpowiedzieć golem.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE